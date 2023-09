Leia Também Exportações e importações de bens afundam pelo terceiro mês consecutivo em junho

O défice da balança comercial diminuiu sete milhões de euros face a julho de 2022 atingindo 2.218 milhões de euros, apesar de as exportações terem afundado pelo quarto mês consecutivo e acima das importações, revelam dados publicados, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).As exportações de bens caíram 10,6% em termos nominais (que não excluem os efeitos da inflação), enquanto as importações diminuíram 8,2% face a igual período do ano passado, com julho a figurar assim como o quarto mês consecutivo de quebra nas trocas comerciais, segundo as estatísticas do comércio internacional.Do lado das exportações, o INE destaca as diminuições de combustíveis e lubrificantes (-46,3%, refletindo igualmente decréscimos em volume e em valor), e de fornecimentos industriais (-18,3%, sobretudo de produtos químicos e pastas celulósicas e papel).Olhando para as importações também sobressaem os decréscimos nas importações de combustíveis e lubrificantes (-47,8%), os quais se ficaram a dever aos decréscimos em volume (-19,3%) e em valor (-49,5%) dos óleos brutos de petróleo, refletindo a descida do preço deste produto no mercado internacional (-37,5%), e de fornecimentos industriais (-13,6%, principalmente metais comuns), especifica o INE.Contas feitas excluindo combustíveis e lubrificantes, as vendas ao exterior sofreram uma descida de 7,1% em julho, em termos homólogos, enquanto as compras tiveram um ligeiro aumento de 0,2% face ao mesmo mês do ano passado.As estatísticas do comércio internacional mostram ainda que, em julho, o índice de valor unitário (preços) dos bens exportados recuou 4,2%, ao passo que o das mercadorias importadas desceu 9,1%.Excluindo os produtos petrolíferos, registaram-se decréscimos de 0,3% nas exportações e de 3,4% nas importações.O défice da balança comercial diminuiu assim 7 milhões de euros face a julho de 2022, atingindo 2.218 milhões de euros, mas se excluirmos os combustíveis e lubrificantes, o défice aumentou 477 milhões, totalizando 1.709 milhões de euros.