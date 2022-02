Falhou a “articulação” entre ACT e Segurança Social nos apoios covid

O lançamento do lay-off simplificado, para ajudar as empresas na pandemia, teve um controlo reduzido e com falhas nos circuitos de comunicação entre a Segurança Social e a ACT, conclui uma auditoria do Tribunal de Contas, que pede que sejam recuperados apoios irregulares.

Falhou a “articulação” entre ACT e Segurança Social nos apoios covid









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Falhou a “articulação” entre ACT e Segurança Social nos apoios covid O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar