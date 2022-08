Falta de detalhe em reformas do PRR preocupa Estrasburgo

Parlamento Europeu alerta que há reformas no PRR português que não especificam data de implementação nem entidade que as monitoriza. Impacto das reformas no PIB poderá sair prejudicado.

Falta de detalhe em reformas do PRR preocupa Estrasburgo









