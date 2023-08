Famílias ainda sem acesso garantido a creches gratuitas

O ano lectivo arranca na segunda-feira, mas há crianças sem acesso garantido à creche gratuita porque as instituições ainda não têm aprovados os pedidos para aderirem ao programa "Creche Feliz", noticia, esta quinta-feira, o Jornal de Notícias Segundo o diário, a situação é dramática nos distritos do Porto e de Aveiro onde ainda não foi aprovado qualquer processo dos estabelecimentos particulares para integrar o programa nem dada resposta aos pedidos no sentido de aumentar a capacidade das creches.Isto acontece numa altura em que 200 estabelecimentos privados de todo o país já manifestaram o interesse em criar mais salas e quando as vagas se encontram praticamente preenchidas no setor social, escreve o JN.