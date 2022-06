Famílias já consumiram 60% da poupança da covid

Face ao pico de poupança registado no primeiro ano da pandemia, as famílias já gastaram cerca de 8,2 mil milhões de euros, segundo dados do INE. A taxa de poupança deve cair para 6% até 2024 – com a inflação a ajudar à redução da “almofada” financeira das famílias.

