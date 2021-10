Famílias mais velhas comparam pior com parceiros do euro

A riqueza média das famílias em Portugal fica 30% abaixo da média da Zona Euro. Mas esta diferença esconde uma enorme desigualdade mesmo dentro do território português. As famílias mais jovens, e mais pobres, comparam relativamente melhor do que as restantes.

