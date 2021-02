Finanças preparam país para recuperação económica curta

No Parlamento, João Leão assumiu desde já que a revisão do cenário macroeconómico será “significativa”. Mas evitou carregar no pessimismo: lembrou que a atividade em 2020 foi melhor do que o previsto e prometeu não tirar agora os apoios cedo demais.

