Fiscalização inteligente vai detetar falsos recibos verdes até final do ano

O Governo vai cruzar dados entre a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Segurança Social para, através do recurso a ferramentas de inteligência artificial, detetar situações de falsos recibos verdes, disse a ministra Ana Mendes Godinho em entrevista ao Público e à Renascença.

A ação surge na sequência de uma outra, realizada no início do verão, em que foram identificadas 80 mil empresas com 350 mil contratos precários, que ultrapassaram a duração máxima prevista na lei. A ministra diz que numa segunda análise se verificou que 70 mil casos continuavam por regularizar e avisou que "Neste momento, a ACT e o Instituto Informática estão a verificar estas 70 mil situações para agir relativamente às [empresas]".

Na mesma entrevista, a Ministra do Trabalho e Segurança Social destacou que existem neste momento cerca de 650 mil trabalhadores estrangeiros a descontar ativamente para a Segurança Social, um número que considerou ser "muito impressionante".

Estas pessoas representam cerca de 10% dos trabalhadores e dos descontos feitos à Segurança Social, revelou ainda.