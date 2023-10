Inscrição de trabalhadores domésticos na Segurança Social passa a ser online

A partir de novembro passa a ser possível fazer o registo dos trabalhadores domésticos diretamente no site da Segurança Social em vez de por correio ou indo presencialmente aos serviços, como agora acontece.

A medida foi adiantada esta segunda-feira pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, em entrevista ao Público e à rádio Renascença. De acordo com a ministra, está igualmente em curso uma avaliação do regime contributivo destes trabalhadores que deverá ficar concluída ainda este mês de outubro.

Entre as novas ferramentas digitais, a avançar também em novembro, está a possibilidade de os trabalhadores que estão de baixa, mas entretanto melhoram e pretendem voltar ao trabalho, poderem fazer a interrupção também online.

Por outro lado, passa a haver um e-balcão para a Segurança Social, tal como o Fisco já tem, onde as pessoas podem colocar as suas dúvidas e pedidos de esclarecimento. Vai chamar-se e-clic e será usada inteligência artificial na identificação do historial do beneficiário.