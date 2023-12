Recibos verdes no Estado sobem para máximos históricos

O número de prestações de serviços no Estado subiu 16% entre dezembro e junho e 9% em termos homólogos, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira. Nunca foi tão alto com em junho de 2023, de acordo com a série que começa em 2011.

Recibos verdes no Estado sobem para máximos históricos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Recibos verdes no Estado sobem para máximos históricos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar