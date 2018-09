Fisco avança com cobrança de sete milhões em dívidas à Ordem dos Advogados

A Autoridade Tributária vai avançar com cobranças de dívidas de quotas em atraso a todas as ordens profissionais. No caso dos Advogados são sete milhões que seguem para execução. Dos contabilistas certificados é mais um milhão. Com penhoras garantidas se não pagarem.