Fisco detetou 29 negócios com planeamento fiscal agressivo

No ano passado, o Fisco lançou mão por 29 vezes do mecanismo da cláusula geral antiabuso, por ter detetado negócios que envolviam esquemas de planeamento fiscal agressivo no decurso de ações inspetivas, revela o relatório anual de combate à fraude.

