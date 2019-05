Fisco lança megaoperação de inspeção a casamentos e festivais de música

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai lançar uma megaoperação de fiscalização a casamentos e festivais de música a partir do próximo fim de semana, noticia o Jornal Económico.





A ação vai durar três meses e tem como ‘alvo’ empresas de catering e de animação, aluguer de espaços dos eventos, fotógrafos e floristas. No que toca aos festivais, o objetivo é inspecionar a faturação da bilheteira, contratos e pagamentos a artistas em cerca de 100 eventos, detalha o mesmo jornal.





De acordo com as ordens de inspeção, citadas pelo semanário, as ações em torno dos casamentos vão decorrer maioritariamente em horário extralaboral, com predominância ao sábado, devendo "largar centenas [de inspetores] voluntariar-se para as ações de inspeção que são remuneradas como horas extra, à semelhança de outros anos".





Está previsto ainda a entrega de um questionário aos noivos, no qual será pedido um conjunto de informações como o local de celebração da boda, se houve recurso a serviços de catering e até o número de convidados.





As ações no terreno vão envolver centenas de inspetores tributários e vão arrancar no segundo fim de semana de junho e vão-se prolongar até setembro.