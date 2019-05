Fisco ameaça penhorar carros em operação stop para cobrar dívidas fiscais

A GNR realizou uma operação Stop em Valongo, em colaboração com a Autoridade Tributária (AT) com o objetivo de serem cobradas dívidas ao fisco. A penhora dos veículos é uma das ameaças.

