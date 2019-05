Governo manda cancelar inspeções do Fisco a casamentos

Depois da polémica ação de cobrança de dívidas à beira da estrada, o Ministério das Finanças mandou cancelar uma megaoperação de inspeção a casamentos e festivais de música. Ações do Fisco têm de ser proporcionais, defende.

O Ministério das Finanças cancelou na quinta-feira as ações de fiscalização previstas para casamentos, considerando que essas operações "têm de obedecer ao princípio da proporcionalidade" entre os meios e os fins definidos.





A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ia avançar com uma megaoperação de fiscalização a casamentos e festivais de música a partir do próximo fim de semana, noticiou o Jornal Económico na sua edição desta sexta-feira, 31 de maio.