Governo cancela operação stop das Finanças

À rádio TSF, o Ministério das Finanças afirmou que a decisão da AT e da GNR não tinha sido ordenada pelo Governo e que está a verificar "o enquadramento em que a Direção de Finanças".

A Autoridade Tributária (AT), em colaboração com a GNR, esteve esta manhã a intercetar condutores em Alfena, em Valongo, no âmbito de uma ação que visava a cobrança de dívidas às Finanças. Segundo fonte da AT no local, a iniciativa, denominada "Ação sobre Rodas", passava por "intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem".



"Se não tiverem condições de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas", chegou a dizer um GNR citado pela agência Lusa.