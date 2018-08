FMI considera que excedente comercial da Alemanha alimenta tensão comercial

A tensão comercial é uma realidade e a Alemanha está a contribuir para ela, considera o Fundo Monetário Internacional (FMI).











No entender do economista-chefe do Fundo, Maury Obstfeld, a relutância de Berlim em adoptar medidas que permitam reduzir os níveis do excedente comercial alemão faz com que a Alemanha contribua para alimentar o clima de tensão, o que ameaça a estabilidade financeira global.