Fogo que deflagrou em Monchique está "globalmente estabilizado"

"Depois do árduo trabalho durante toda a tarde de hoje, temos, neste momento, um cenário que eu diria que está globalmente estabilizado", afirmou Patrícia Gaspar, que fazia o ponto de situação operacional sobre o incêndio que afecta o barlavento algarvio, pouco depois das 20:00.

Questionada pela agência Lusa, Patrícia Gaspar esclareceu que "o incêndio não está dado como dominado" e "está neste momento ainda activo".

A 2.ª comandante operacional nacional da Protecção Civil referiu que não há frentes de fogo.

"Mas há ainda partes deste perímetro onde temos incêndio activo e é por isso que o incêndio ainda não é dado como dominado. Essa decisão [de declarar dominado] é uma decisão que será tomada no momento em que tenhamos todas as condições reunidas para o efeito", afirmou.

Segundo a responsável, já há várias áreas do perímetro do incêndio "com operações de monitorização, de vigilância e de consolidação de rescaldo", havendo, porém, "ainda alguns pontos quentes, não só no perímetro, mas também na área propriamente do incêndio".

Hoje, verificaram-se "várias reactivações", informou, sublinhando o apoio do avião de monitorização, que teve um papel "absolutamente imprescindível" na identificação precoce de vários pontos quentes.

Para a noite, a expectativa é a de que a temperatura continue a baixar, acompanhada por um aumento da humidade relativa, que "poderá chegar até aos 80%", e de um desagravamento da velocidade do vento, que deverá ser inferior a 15 quilómetros por hora.

Apesar das condições favoráveis, o risco de incêndio para sexta-feira "continua elevado" na região, constatou Patrícia Gaspar, frisando que é necessário ter um "cuidado redobrado com tudo o que vai acontecer durante a noite".

"Vamos manter todos os meios no teatro de operações, todos os meios em vigilância, apoiados pelas máquinas de rasto", acrescentou, referindo que esta maquinaria pesada tem um "papel absolutamente preponderante" neste tipo de operações.

Nesse sentido, será dedicada "toda a atenção" durante o período nocturno, por forma a que se possa "consolidar o trabalho árduo feito durante o dia", salientou a 2.ª comandante operacional nacional da Protecção Civil.

O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais, deflagrou na sexta-feira à tarde em Monchique, no distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afectado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência directa do comandante nacional da Protecção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.