Fórum para a Competitividade vê como "inevitável" abrandamento da economia no 1.º trimestre

Contribuintes pagaram mais 7,5 mil milhões do que o suposto





O Fórum para a Competividade acredita que será, dado o ritmo de crescimento do PIB registado no último trimestre do ano passado.Na nota de conjuntura divulgada esta sexta-feira, a organização defende que "ritmo de crescimento do 4.º trimestre foi de tal modo elevado, que seria insustentável, pelo que o abrandamento em 2024 seria quase inevitável".O Fórum para a Competitividade, ressalvando que é "provável que o segundo semestre seja mais dinâmico, com maior clareza sobre o cenário político e com o impacto das descidas de taxas de juro do BCE.Para a organização liderada por Pedro Ferraz da Costa, a possibilidade de um cenário de instabilidade política pós-eleições poderá resultar em impactos negativos na atividade económica, quer "pelo adiamento de compras significativas por parte dos consumidores", quer pelo "congelamento dos projetos de investimento".A organização destaca também o excesso de receita fiscal arrecadado em 2023, com o Estado a receber mais 7,5 mil milhões de euros do que o orçamentado. Somando a isto um subinvestimento público de 2,5 mil milhões de euros, o saldo orçamental melhorou em 10 mil milhões de euros.Na nota de conjuntura, lembram, enquanto recordam o excedente orçamental de 4,3 mil milhões de euros o histórico de subexecução do investimento público nos últimos anos, sublinhando que "é muito provável que tenhamos o mesmo efeito no 1.º semestre, quanto mais não seja pela mudança de Governo"."Em 2023, registou-se um excedente orçamental de 4.330 milhões de euros em contabilidade pública, cerca de 3% do PIB. A receita corrente acelerou para 11,1%, muito acima do esperado (6,0%), com a receita fiscal muito acima do orçamentado (11,8% vs 2,7%), tal como as contribuições para a segurança social (10,7% vs. 3,6%)", detalha a organização.O Fórum para a Competitividade destaca o caso do investimento do SNS como o "mais grave" exemplo de falha de execução do investimento público previsto, tendo atingido apenas 44% do total do ano."A execução do investimento público atingiu apenas 74% da meta anual, permanecendo mais grave o caso do investimento no SNS, onde só foi executado 44% do total do ano", acrescenta a organização.