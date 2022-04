Eleições francesas com taxa de participação de 26,41% ao meio-dia

Leia Também Como está e para onde pode ir a economia francesa?

A taxa de participação nas eleições presidenciais francesas, que se realizam este domingo, era ao meio- dia de 26,41%.Uma percentagem de eleitores menor di que a registada na segunda volta das Presidenciais de 2017, quando 28,23% dos franceses tinham votado até ao ao meio-dia.As urnas abriram às 8:00 (7:00, em Lisboa) e os 48,7 milhões eleitores vão escolher entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen.Os eleitores franceses são chamados novamente às urnas para escolher o futuro Presidente da França numa segunda volta que, tal como aconteceu em 2017, é disputada pelo centrista Emmanuel Macron e pela líder da extrema-direita Marine Le Pen.Na primeira volta, realizada a 10 de abril, Macron, o Presidente cessante, foi o mais votado dos 12 candidatos na corrida, obtendo 27,85% dos votos, seguido de Le Pen, com 23,15%, segundo os resultados oficiais.Os eleitores podem votar até às 19:00 (18:00 em Lisboa) na maior parte do país e até às 20:00 (19:00 em Lisboa) nas grandes cidades.Também em Portugal, 16.023 eleitores inscritos poderão exercer o seu direito de voto nas representações diplomáticas francesas em três cidades: Lisboa, Porto e Faro.Em 2017, o número total de eleitores em Portugal rondou os 14.000.A campanha eleitoral para esta segunda volta ficou marcada pelo único debate televisivo entre os dois rivais políticos.O poder de compra dos franceses, a guerra na Ucrânia, a gestão da pandemia de covid-19, a segurança ou a imigração foram alguns dos temas que dominaram o debate entre os candidatos presidenciais que, segundo a maioria dos estudos de opinião efetuados logo após o frente-a-frente, foi vencido pelo atual Presidente francês.No contacto direto com os eleitores, os dois candidatos dramatizaram o discurso e lançaram todos os esforços possíveis para conquistar, sobretudo, os votos dos apoiantes de Jean-Luc Mélenchon (esquerda radical), que na primeira volta das eleições foi o terceiro mais votado (22%), e mobilizar os abstencionistas.Na reta final da campanha, Macron recebeu um apoio de peso, com os primeiros-ministros de Portugal e Espanha e o chanceler alemão a apelarem à votação no governante francês, defendendo que a França deve permanecer do lado dos valores da Europa.As últimas sondagens mostram que Emmanuel Macron tem entre 10% a 15% de vantagem na intenção de voto face a Marine Le Pen.A sondagem com maior distância entre o atual Presidente e a líder da extrema-direita é o estudo elaborado pelo gabinete Ipsos-Sopra Steria para a rádio Franceinfo e para o jornal "Le Parisien", com Macron a chegar a 57% da intenção de votos e Le Pen a ter 43%.A par das questões internas, o resultado da eleição presidencial em França terá implicações internacionais, numa altura em que o mundo testemunha um conflito na Europa, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.A França é a segunda economia do bloco de 27 membros da União Europeia (UE), a única com veto no Conselho de Segurança da ONU e a sua única potência nuclear.O país detém atualmente a presidência semestral do Conselho da UE.