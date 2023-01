Frederico Francisco: O engenheiro aeroespacial perito em transporte ferroviário

Frederico André Branco dos Reis Francisco é o novo secretário de Estado das Infraestruturas, agora do ministro João Galamba, mas integrava já o gabinete de Pedro Nuno Santos como adjunto, prestando assessoria em temas relacionados com o transporte ferroviário em Portugal, incluindo o planeamento dos investimentos em infraestrutura e material circulante, e articulação de investimentos transfronteiriços com Espanha. Teve ainda funções de coordenação do grupo de trabalho para o Plano Ferroviário Nacional.





Nascido a 30 de agosto de 1986 em Cascais, Frederico Francisco licenciou-se em 2008 em Ciências da Engenharia - Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, onde fez também o mestrado em Engenharia Aeroespacial em 2009. Em 2014 completou o doutoramento em Física.





O novo secretário de Estado das Infraestruturas desempenha funções como professor auxiliar convidado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde leciona e desenvolve atividade de investigação em Física.





O seu currículo salienta o percurso científico maioritariamente ligado às ciências do espaço, mas Frederico Francisco tem-se também dedicado à investigação em transporte ferroviário, onde participou em projetos nacionais e europeus.





Desde 2018, tem estado envolvido no desenvolvimento de modelos físicos para a evolução do sistema terrestre.



Tem mais de uma dúzia de artigos publicados em revistas internacionais com arbitragem científica, um livro técnico publicado por editora internacional e várias publicações em atas de conferências internacionais e apresentações orais por convite.



Recebeu dois prémios científicos internacionais: a medalha Zeldovich 2018 da Academia Russa de Ciências e a COSPAR (Commission on Space Research).