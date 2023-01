Seis novos secretários de Estado empossados hoje

O Presidente da República aceitou esta quarta-feira os nomes apontados pelo Governo para assumir funções no Executivo. Entre eles estão seis secretários de Estado, dois dos quais para as posições até agora ocupadas por João Galamba e Marina Gonçalves, que assumem hoje a tutela das Infraestruturas e da Habitação, respetivamente, pode ler-se na nota publicada no site da Presidência da República.

Frederico André Branco dos Reis Francisco será secretário de Estado das Infraestruturas e Maria Fernanda da Silva Rodrigues secretária de Estado da Habitação.









Antes da entrada no gabinete político, Ana Gouveia esteve no Banco de Portugal (2004-2008 e 2018-2019), no Banco Central Europeu (2009-2014), no Ministério da Economia (2015) e no Ministério das Finanças (2016-2017).

Frederico Francisco trabalhava como adjunto do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sendo o responsável po

Frederico Francisco trabalhava como adjunto do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sendo o responsável poAlém destas duas pastas, há também mexidas na tutela das Finanças, com Pedro Nuno Pereira de Sousa Rodrigues como secretário de Estado do Tesouro, ocupando assim a posição de Alexandra Reis, que se demitiu a pedido do ministro Fernando Medina.Por fim, Hugo Alexandre Polido Pires assume funções como secretário de Estado do Ambiente e Carla Maria Gonçalves Alves Pereira como secretária de Estado da Agricultura.



A tomada de posse dos novos governantes decorre esta quarta-feira no Palácio de Belém, pelas 18h00.

Notícia atualizada às 10h30