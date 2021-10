Frente Comum confirma greve na função pública em 12 de novembro

Leia Também Governo propõe atualizações de 0,9% para a Função Pública

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública confirmou esta segunda-feira a realização de uma greve nacional dia 12 de novembro, para exigir ao Governo que altere a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).A greve foi aprovada numa reunião da coordenadora da Frente Comum realizada esta segunda-feira e anunciada pelo dirigente da estrutura sindical Sebastião Santana, em conferência de imprensa, em Lisboa, na sede do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.Para o sindicalista, a proposta de OE2022 "não dá resposta aos problemas dos trabalhadores" e o aumento salarial de 0,9% previsto no documento não é suficiente. Segundo Sebastião Santana, a greve afeta "todos os setores" da administração pública, sendo esperada uma "resposta muito firme dos trabalhadores a este Governo"."Estamos em crer que vai ser uma grande jornada de luta e que contribuirá para que o Governo altere as suas posições", afirmou Sebastião Santana. Segundo o dirigente da Frente Comum, a proposta de OE2022 "não investe o suficiente na Administração Pública ao mesmo tempo que mantém investimentos completamente evitáveis, nomeadamente nas Parceria Público Privados [PPP], com 1.244 milhões de euros nas PPP rodoviárias, um valor que fica a uma distância muito grande para a Administração pública em termos de despesa"Para quarta-feira está agendada uma reunião suplementar entre as estruturas sindicais e o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. A Frente Comum exige aumentos de 90 euros para todos os trabalhadores e um salário mínimo de 850 euros na administração pública.O relatório que acompanha a proposta de OE2022, entregue há uma semana pelo Governo no parlamento, prevê aumentos salariais de 0,9% para a generalidade dos funcionários públicos no próximo ano, o que, segundo o executivo, representa um esforço orçamental anual permanente de cerca de 225 milhões de euros.A proposta para a realização de uma greve em 12 de novebro foi anunciada na semana passada, após as reuniões negociais com o Ministério da Modernização do EStado e da Administração Pública, tendo sido aprovada esta segunda-feira pela coordenadora da Frente Comum.