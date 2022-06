Fundador da Prozis explica-se no Youtube contra o aborto: “Sou incancelável"

"It seems that unborn babies got their rights back in USA! Nature is healing!" ("Parece que os bebés por nascer recuperaram os seus direitos nos EUA! A natureza está a curar-se!"), escreveu Miguel Milhão no LinkedIn. E a polémica estourou.

A publicação do fundador da portuguesa Prozis, a maior empresa de nutrição desportiva da Europa, tornou-se viral na internet e está a gerar muita polémica, tendo levado já algumas personalidades que faziam publicidade à marca a cancelar as suas parcerias.

Leia Também Prozis vai criar 1.600 empregos na Maia e Póvoa do Lanhoso

Foram os casos das atrizes Jessica Athayde, Marta Melro e Diana Monteiro, assim como Rita Belinha, apresentadora da RTP.

"Para mim, isto não é uma questão de opinião. Isto, para mim, é como trabalhar com um racista ou um homofóbico. Não muda muito", escreveu Belinha numa publicação no Instagram, criticando duramente o fato de Milhão se ter manifestado a favor da decisão do Supremo Tribunal dos Estados em reverter a lei que garantia o direito ao aborto.

Contactado pelo Negócios, o fundador da Prozis começou por considerar que "o problema maior é a liberdade de expressão, que é um assunto de Estado".

"Acho triste que, passados estes anos todos, não se tenha liberdade para se expressar, e que as pessoas usem todas as ferramentas que possuem para te destruir, aos teus e a tudo o que representas, porque não pensam como tu. É uma ditadura das ideias, o mais perigoso tipo de ditadura", considerou.





"Mas muitas pessoas estão do meu lado. Recebo seis vezes mais mensagens de apoio do que de escárnio", garantiu o empresário.

"Os portugueses são incríveis… Só que estão amordaçados. Por isso, prefiro que me ataquem, que sou incancelável, por razões óbvias, do que outros portugueses", rematou Miguel Milhão.

Entretanto, "hoje, vou mostrar e explicar tudo, no Youtube, pelas 16 horas, em Conversas do Karalho", prometeu Milhão.

"Conversas do Karalho" é o nome do "podcast" criado pelo empresário para interagir com os trabalhadores da Prozis, que será agora aberto ao público.