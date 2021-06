Fundo Azul só aplicou um quarto do orçamento desde 2016

O Fundo Azul não tem gasto três quartos do orçamento que lhe é atribuído desde 2016, noticia o jornal Público Dos 13 milhões de euros que o Fundo Azul tem tido disponíveis a cada ano desde 2016, apenas 17 milhões de euros, no acumulado dos cinco anos, foram aplicados por este programa.O fundo foi criado com o objetivo de promover negócios da economia do mar, e assim combater a baixa representatividade que este setor tem no produto interno bruto português. De acordo com a mesma publicação, os empresários consideram esta situação um "calvário".