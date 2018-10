Geringonça enfrentou mais greves do que Governo de Passos

Em três anos, no Governo liderado por António Costa já houve mais greves do que durante o mandato completo de Passos Coelho, conta o Público.

Esta sexta-feira António Costa enfrenta uma greve da administração pública que junta a CGTP e a UGT. E, segundo o jornal Público, em três anos do actual Governo já houve mais greves do que durante o mandato completo de Passos Coelho.





As contas do Público têm como base os dados da Direcção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP). E mostram que no Governo PS houve mais pré-avisos de greves da função pública: em 2017 houve 151 e este ano 171. Um valor que compara, por exemplo, com os 106 registados em 2012.





Porém, como o jornal destaca, a Geringonça enfrentou mais greves sectoriais e menos gerais do que o Governo de Passos. Durante o período da troika houve 23 greves nacionais só em 2013.