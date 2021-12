Ghislaine Maxwell condenada nos Estados Unidos por aliciar adolescentes para Epstein

Leia Também Presidente executivo do Barclays demite-se depois de relatório sobre Epstein

A 'socialite' britânica Ghislaine Maxwell foi condenada nos Estados Unidos, após um julgamento onde o júri considerou que terá aliciado raparigas adolescentes para serem abusadas sexualmente pelo milionário norte-americano Jeffrey Epstein, com quem tinha na altura uma relação amorosa.O veredito encerra um julgamento de um mês, com relatos sórdidos sobre a exploração sexual de raparigas com 14 anos, feitos por quatro mulheres que descreveram terem sido abusadas enquanto adolescentes, entre 1994 e 2004 nas casas de Jeffrey Epstein, distribuídas pelos estados da Flórida, Nova Iorque e Novo México.Maxwell, de 60 anos, enfrenta uma pena que poderá ir até aos 65 anos de prisão, resultante da condenação em cinco das seis acusações que enfrentou.A defesa de Maxwell já avançou que está já a trabalhar num recurso, mostrando-se "confiante" de um resultado positivo, de acordo com declarações citadas pela Reuters.Maxwell regressa agora ao centro de detenção de Brooklyn, onde tem estado detida em isolamento desde julho de 2020.Jeffrey Epstein, a peça-chave neste caso, suicidou-se em 2019, enquanto estava detido em Manhattan, enquanto aguardava por julgamento.