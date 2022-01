Ginásios: Fisco “ganhou uma batalha, mas não venceu a guerra”

A Autoridade Tributária continua com baterias apontadas aos ginásios, mas estes ainda ganham processos na arbitragem. Um recente acórdão do Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao Fisco, mas as empresas não desarmam e os especialistas dizem que a questão está longe de terminada.

