Goldman Sachs: Pressão do imobiliário chinês na economia global é “gerível”

A crise da Evergrande está a pôr a descoberto o problema do elevado endividamento do setor imobiliário na China, tendo levado o Goldman Sachs a rever em baixa as projeções económicas. As interligações à Europa são, porém, vistas como limitadas.

Goldman Sachs: Pressão do imobiliário chinês na economia global é “gerível”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Goldman Sachs: Pressão do imobiliário chinês na economia global é “gerível” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar