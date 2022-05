Governo apela a petrolíferas para não pedirem devolução da CSR

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que não lhe “passa pela cabeça” que as empresas venham pedir a devolução da Contribuição do Serviço Rodoviário, mas o setor remete-se para já ao silêncio. Com exceção da Prio, que afirma que não reclamará qualquer valor.

Governo apela a petrolíferas para não pedirem devolução da CSR









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo apela a petrolíferas para não pedirem devolução da CSR O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar