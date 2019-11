Governo aprova salário mínimo de 635 euros e estima que abranja 720 mil trabalhadores

O Governo aprovou esta quinta-feira, 14 de novembro, o aumento de 5,8% do salário mínimo nacional para 2020, para os 635 euros, e estima que este abranja cerca de 720 mil trabalhadores.

Esta subida, que recebeu hoje luz verde na reunião do Conselho de Ministros, entrará em vigor no próximo dia 1 de janeiro.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para os 635 euros (seiscentos e trinta e cinco euros), com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2020", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O Governo adianta ainda que inscreveu no seu Programa o objetivo de "aprofundar, no quadro da negociação em sede de concertação social, a trajetória de atualização real do salário mínimo nacional, de forma faseada, previsível e sustentada, evoluindo cada ano em função da dinâmica do emprego e do crescimento económico, para atingir os 750 euros em 2023".



Em conferência de imprensa no final da reunião de Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social anunciou que "o Governo hoje aprovou o decreto-lei que prevê a atualização do valor do salário mínimo nacional para 2020 para 635 euros".