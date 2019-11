Na opinião do Presidente da República, "no contexto existente, é uma solução razoável a pensar na economia e na sociedade portuguesa". Foi assim que justificou a promulgação do diploma, sem dar mais explicações sobre o que pensa desta medida do Governo. De acordo com as simulações da EY , os trabalhadores vão levar para casa mais 436 euros líquidos por ano, as empresas vão gastar mais 470 euros anuais por trabalhador e o Estado vai encaixar para a Segurança Social mais 34 euros anuais por trabalhador. Executivo socialista aprovou esta quinta-feira, 14 de novembro, o aumento de 5,8% do salário mínimo nacional para os 635 euros, estimando que este abranja cerca de 720 mil trabalhadores no próximo ano, abaixo dos atuais cerca de 755 mil trabalhadores. O objetivo do Programa do Governo é chegar ao final da legislatura (2023) com um salário mínimo de 750 euros brutos.Contudo, a medida não mereceu acordo na concertação social. A UGT defendia o mesmo valor que o Governo, mas as confederações patronais admitiam apenas um aumento mais curto de 25 euros brutos.Ainda assim, o Governo pretende começar a discutir com os parceiros sociais um acordo mais amplo ao nível dos rendimentos, o qual poderá levar á inclusão de algumas medidas reclamadas pelos empresários no Orçamento do Estado.