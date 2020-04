Nesse sentido, o Governo decidiu "autorizar a realização de despesa inerente à celebração do contrato relativo à gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais, em regime de PPP, no montante máximo de 859.651.217 euros, a preços correntes, repartida por oito anos, com início previsto para 2022", refere o diploma.



Os montantes serão repartidos por cada ano: 90.825.757 euros em 2022; 94.659.734 euros em 2023; 97.710.706 euros em 2024; 102.947.181 euros em 2025; 108.399.325 euros em 2026; 116.466.713 euros em 2027; 120.381.576 euros em 2028; 128.260.225 euros em 2029.



Atualmente, o Hospital de Cascais é gerido pelo grupo Lusíadas Saúde. Em janeiro, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que "o parceiro privado demonstrou disponibilidade para fazer uma renovação contingencial" da PPP em Cascais.

Depois de, em fevereiro, ter aprovado o lançamento de um concurso para constituir uma nova parceria público-privada (PPP) no Hospital de Cascais , o Governo aprova agora as despesas que poderão ser realizadas neste âmbito, ao longo de oito anos. Há autorização para gastar mais de 859 milhões de euros entre 2022 e 2029.O lançamento de um concurso para o estabelecimento de uma nova PPP está "sujeito à prévia autorização de despesa inerente a esse contrato", indica a resolução publicada esta sexta-feira, 24 de abril, em Diário da República.