Governo lança concurso para PPP no Hospital de Cascais

O Governo aprovou e conselho de ministros o lançamento de um concurso público com vista à constituição de uma nova parceria público-privada (PPP) no Hospital de Cascais.



Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 13 de fevereiro, depois da reunião do conselho de ministros, o Executivo socialista informa ter aprovado uma resolução que "estabelece os pressupostos de lançamento e adjudicação de um novo contrato de parceria para a gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais, assegurando que os atos praticados anteriormente se encontram salvaguardados".



O Hospital de Cascais é gerido pelo grupo Lusíadas Saúde.





Na mesma nota, o Governo refere ter mandatado a "área governativa da Saúde para a elaboração do enquadramento jurídico relativo à internalização do Hospital de Vila Franca".Ainda em relação ao setor da saúde, o conselho de ministros designou a "Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) como representante do Estado Português, para efeitos da arbitragem" no litígio a propósito do Hospital de Loures entre o Estado português e a Luz Saúde, entidade gestora responsável por aquela instituição."A ARSLVT mantém os poderes de representação do Estado, para efeitos da arbitragem e de eventual acordo conciliatório, relativamente à determinação da entidade responsável, de um ponto de vista financeiro, por suportar os encargos decorrentes das prestações de saúde em matéria de VIH/SIDA realizadas aos utentes do Hospital de Loures", acrescenta o comunicado.(Notícia em atualização)