Governo cede a municípios na saúde e na educação

Na véspera do debate do Estado da Nação, o Executivo anunciou o acordo de descentralização de competências para os municípios, depois de um Conselho de Ministros extraordinário já ao final da tarde desta terça-feira. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, justificou-o com o facto de os municípios terem chegado a acordo apenas nos últimos dias e com a necessidade de acelerar os processos.



