Governo corrige PS: custos de despedimento só sobem para trabalho futuro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo corrigiu a posição do PS e defende agora que o aumento das compensações por despedimento de 12 para 14 dias de salário por cada ano trabalhado só deverá ocorrer “em simultâneo” com o fim dos descontos para o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), que acontecerá, na melhor das hipóteses, a 1 de janeiro. O Governo utiliza assim a linguagem das associações patronais para explicar

...