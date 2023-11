Governo dá dias de férias para manter médicos mais velhos nas urgências

O Ministério da Saúde está a ponderar oferecer mais dias de férias aos médicos com mais de 50 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias. A medida será apresentada aos sindicatos na próxima ronda de negociações entre as partes.



Segundo o JN, a ideia do Governo é que os médicos com 50 anos ou mais anos que abdicarem da dispensa de trabalho noturno, não exercendo esse direito até ao final de cada ano, receberão mais dois dias de férias. Já os médicos na mesma situação com mais de 55 anos ganhariam mais três dias de férias.





Os sindicatos dos médicos e o Governo estiveram reunidos na terça-feira e, à saída, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou que "foram dados passos muito importantes" para fechar um acordo entre as partes, ficando ambas as partes "com posições muito próximas". Esta sexta-feira, há nova ronda de negociações.