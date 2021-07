Governo e partidos reúnem-se para balanço orçamental

O Governo convocou os partidos que viabilizaram o Orçamento do Estado para 2021 e as deputadas não inscritas para um balanço da execução das medidas do documento, avança a TSF.





PCP, PEV, PAN, Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira foram chamados para ouvir o Executivo sobre a implementação das medidas negociadas no ano passado.





As reuniões deverão decorrer esta terça-feira, e não vão incluir o Bloco de Esquerda, que votou contra o documento. De acordo com a estação, os encontros ainda não vão servir para começar as negociações do próximo Orçamento do Estado, mas serão um passo importante para o seu início.