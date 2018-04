Alguns destes moradores, residentes em três torres na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, foram notificados pela seguradora Fidelidade de que os seus contratos de arrendamento não iriam ser renovados e que teriam 120 dias para entregar as chaves do imóvel.



Esta comunicação gerou um sentimento "de pânico" nos moradores, que, entretanto, criaram uma comissão e pediram ajuda à Junta de Freguesia local, à Câmara Municipal de Loures e aos partidos com assento parlamentar.



Em 3 de Abril, a Fidelidade negou a intenção de "despejar qualquer família" dos três prédios que detém no concelho de Loures, assegurando disponibilidade para negociar "caso a caso" com cada um dos inquilinos.



"O que está em cima da mesa é a abertura da parte da Fidelidade de repensar a sua estratégia ao nível do património habitacional", avançou a secretária de Estado da Habitação, explicando que a companhia de seguros está a fazer essa avaliação com base nos instrumentos da Nova Geração de Políticas de Habitação, pacote legislativo que vai ser anunciado "ainda este mês" pelo Governo.



Segundo a governante, os instrumentos propostos pelo Executivo têm a capacidade de "dar uma resposta a situações em que se estava a pôr em causa o direito à habitação e a própria segurança no arrendamento".



Do conjunto de instrumentos da Nova Geração de Políticas de Habitação fazem parte o programa Primeiro Direito, que apoiará as famílias mais carenciadas no acesso à habitação, o programa de Arrendamento Acessível, orientado para a oferta a preços acessíveis, os instrumentos de segurança no arrendamento, nomeadamente seguros e garantias, e proposta de taxas liberatórias diferenciadas para o arrendamento de longa duração.



Se a resposta da Fidelidade não for positiva, "a luta não acaba aqui", assegurou a titular da pasta da Habitação, no âmbito da audição, que contou com a presença de cerca de três dezenas de moradores, bem como do presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares.



"Espero e estou muito convicta que isso não irá acontecer", disse Ana Pinho, acrescentando que a informação transmitida pela Fidelidade foi de que a solução está a ser equacionada, mas é "viável".



Após a audição da secretária de Estado da Habitação, os moradores de Santo António dos Cavaleiros ficaram "esperançosos" com a possível resolução da situação de oposição dos contratos de arrendamento, disse Ana Rita Pires, da comissão de moradores, defendendo ainda uma alteração à lei do arrendamento.

A secretária de Estado da Habitação manifestou-se hoje "muito confiante" com a disponibilidade da companhia Fidelidade para repensar a estratégia ao nível do património habitacional, indicando que daqui a duas semanas haverá uma resposta sobre o processo de despejos.No âmbito de uma audição no parlamento, requerida pelo PCP, sobre o despejo de habitações em Santo António dos Cavaleiros pela Fidelidade, a governante Ana Pinho revelou que a companhia de seguros teria "uma política que poderia abranger outras situações de não renovação automática dos contratos que, neste momento, está toda a ser suspensa e reequacionada pela notícia que tiveram dos novos incentivos, nomeadamente a contratos de longa duração, que estão a ser propostos pelo Governo"."Tenho uma profunda esperança de estas habitações continuarem em arrendamento sem preços excessivos", disse a secretária de Estado da Habitação, indicando que a Fidelidade enviou oito cartas a moradores de Santo António dos Cavaleiros a informar da oposição à renovação automática dos contratos e até ao fim do primeiro semestre tencionava enviar mais sete cartas, mas o processo encontra-se agora suspenso.