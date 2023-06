Governo gastou 1,6 milhões de euros com app segura que é pouco usada

Leia Também WhatsApp prepara nova funcionalidade: em breve vai ser possível editar mensagens

O Governo tem, desde setembro do ano passado, uma aplicação semelhante ao Whatsapp para comunicar de forma segura, mas cujo uso não é generalizado, avança, esta sexta-feira, o Expresso.Segundo o semanário, a Tagline custou cerca de 1,6 milhões de euros e foi um dos investimentos previstos na Componente 19 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo objetivo é reforçar a interoperabilidade e a cibersegurança dos sistemas da Adminstração Pública.A Tagline foi fesenvolvida pela IP Telecom, uma empresa pública de telecomunicações, e a sua operacionalização está a cargo do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER).