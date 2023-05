WhatsApp prepara nova funcionalidade: em breve vai ser possível editar mensagens

Leia Também Meta tem primeiro crescimento das receitas em quatro trimestres. Ações disparam

O WhatsApp prepara-se para disponibilizar uma nova funcionalidade: a de editar mensagens enviadas. Esta nova possibilidade já está disponível em algumas zonas e "nas próximas semanas estará disponível para todos", anunciou a casa-mãe da plataforma, a Meta, esta segunda-feira.Contudo, as mensagens só podem ser editadas até 15 minutos depois de terem sido enviadas, detalha a tecnológica."Para os momentos em que cometes um erro ou em que simplesmente mudas de ideias, agora podes editar as mensagem enviadas. Desde corrigir um simples erro a adicionar conteúdo extra, estamos felizes por te dar mais controlo sobre as tuas conversas", refere a Meta, numa publicação feita no blogue da empresa.Para editar a mensagem basta pressionar durante algum tempo a mesma e escolher a opção "editar".Não será possível editá-las sem a outra pessoa saber, com a plataforma a revelar que vai disponibilizar essa informação.