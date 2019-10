Governo isenta Caixa dos Advogados e Solicitadores do pagamento de IRC

Tal como já acontece com os fundos de pensões, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores passa a ficar isenta de IRC. O diploma foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e concretiza uma autorização legislativa do Orçamento do Estado para 2019.

O Governo avançou com uma revisão do regime fiscal aplicável à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) equiparando-a aos ao das instituições de segurança social e, em geral, aos fundos de pensões. O diploma foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e concretiza uma autorização legislativa constante do Orçamento do Estado para 2019.





O objetivo, sublinha o Executivo, é o de "robustecer a sustentabilidade da instituição", que assim poupa alguns milhões de euros. "Trata-se de uma alteração que a CPAS solicitava já há muito tempo, com a equiparação do beneficio que já é concedido aos fundos de pensões", sublinha José Manuel Oliveira, que representa, na Caixa, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Afinal, lembra, a CPAS "tem com objeto essencial a concessão de pensões de reforma e subsídios de sobrevivência e invalidez e inexplicavelmente não constava entre as instituições isentas com função semelhante".