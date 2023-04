Governo lança plataforma única para licenciamentos urbanísticos

O Governo vai avançar com a criação de uma plataforma única de procedimentos urbanísticos, transversal às 308 câmaras municipais do país e que passará a receber, por via eletrónica, todos os processos de licenciamento, sem necessidade de deslocações e com zero papel. Obrigatório será, igualmente, o uso de um software novo, o BIM, sigla para o inglês “Building Information Modeling”

