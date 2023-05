Governo mantém competências fiscais dos contabilistas

A bastonária dos Contabilistas Certificados afirma que a polémica em torno da proposta de novo estatuto deverá ter chegado ao fim e que as negociações com o Governo estão no bom caminho. Das Finanças trouxe a notícia de que as empresas terão mais tempo para entregar o IRC.

Governo mantém competências fiscais dos contabilistas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo mantém competências fiscais dos contabilistas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar