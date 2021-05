Governo quer novos poderes para fiscalizar fundações

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, diz que são precisos mecanismos para fiscalizar as fundações que se afastem da finalidade para que foram criadas ou prossigam fins fraudulentos. A proposta que altera a lei-quadro das Fundações já está no Parlamento.





Qual o objetivo principal destas alterações?