Governo tem 100 milhões para apoiar PME que queiram expandir ou que vão ser herdadas

O Governo tem uma nova linha de crédito para apoiar as pequenas e médias empresas. São 100 milhões de euros, destinados a processos de sucessão ou ganhos de escala.





Os objetivos para a nova linha de crédito são assegurar "a transição da propriedade para as gerações seguintes e aumentar a sua escala através de reforço de capitais, ou de processos de fusão ou aquisição". Desta forma, espera-se "favorecer o posicionamento competitivo no mercado global destas empresas", lê-se no comunicado enviado às redações pelo ministério da Economia.





Em paralelo, o Governo terá outra iniciativa, a de garantir um fundo de co-investimento, com operadores de mercado e investidores privados, em instrumentos de capital e quase-capital que permitam a prossecução dos objetivos declarados.





"As novas gerações têm um peso muito relevante no tecido empresarial português, e apenas com processos de sucessão eficazes e estratégicos, será possível desenvolver e fazer crescer negócio no futuro", explica o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.





A medida surge de trabalho conjunto do Governo em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e um conjunto de associações empresariais, designadamente a AEF – Associação de Empresas Familiares, e é operacionalizada, do lado da Administração Pública, pela SPGM- Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua.