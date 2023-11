Governo tem 44 gestores públicos prontos a nomear

O Governo ainda pode nomear 44 gestores públicos antes de o Presidente da República dissolver o Parlamento, avança o Público. De acordo com a informação publicada no site da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), há concursos cuja lista com o nome dos finalistas já foi enviada ao Executivo.

Os nomes dos gestores públicos em causa precisam do aval das respectivas tutelas porque, após a formalização da emissão de António Costa, os ministros ficaram impedidos de fazer nomeações.

Entre as nomeações em causa estão os dirigentes superiores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, do Centro Nacional de Pensões (CNP), do Instituto de Segurança Social, da Direcção-Geral do Orçamento, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da Inspecção-Geral da Educação e Ciência, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, da Direcção-Geral da Saúde e da Autoridade Tributária, entre outros.