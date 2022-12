Governo usa folga extra para reforçar apoios

Com a inflação a penalizar as famílias mais pobres, mas também a insuflar as receitas fiscais, o Governo encontrou folga para um novo apoio extraordinário. Famílias mais vulneráveis recebem 240 euros até ao final deste ano. E Medina a caminho do primeiro brilharete orçamental.

Governo usa folga extra para reforçar apoios









