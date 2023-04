Governo vê investimento público deste ano a crescer menos 4% face ao previsto

Inicialmente apontado como o “motor” do crescimento económico deste ano, o investimento público foi revisto em baixa pelo Governo. Em vez dos 8,6 mil milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado, o Executivo estima agora que o investimento público ascenda a 8,3 mil milhões. A explicar esta revisão está a fraca execução do investimento público em 2022, que terá ficado (uma vez mais) abaixo do orç

...