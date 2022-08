Grécia vai cobrir 94% do aumento do preço da energia doméstica em setembro

A Grécia vai cobrir grande parte das subidas do custo da energia doméstica no país, gastando quase dois mil milhões de euros para o fazer já em setembro.





De acordo com a Bloomberg, o estado planeia subsidiar 94% do aumento das contas de energia para a maioria das famílias na Grécia no próximo mês, com os mais pobres a receber quase 100% de apoio face às subidas. As pequenas e médias empresas terão 89% do aumento coberto, e os agricultores até 90%.



O sistema de subsídios, que já estava em curso mas aumenta agora a cobertura, é financiado pelo orçamento nacional, por um fundo especial de transição energética e, desde o passado mês de julho, por um imposto sobre os produtores de energia.





De acordo com o governo grego, citado pela agência, o mecanismo para tributar a receita excedente dos produtores já terá beneficiado os consumidores em cerca de mil milhões de euros.